Команда «Демидовских пивоварен» присоединилась к «Доброму челленджу» АН «Между строк» для помощи тяжелобольным детям

Коллектив «Демидовских пивоварен» присоединился к «Доброму челленджу» АН «Между строк» и купил для семей с неизлечимо больными детьми необходимые расходные материалы. Средства гигиены для подопечных тагильского благотворительного фонда «Живи, малыш» сотрудникам компании удалось собрать менее чем за месяц. Они приобрели для детей подгузники, пелёнки, шприцы и салфетки, в которых те нуждаются каждый день. Эстафетную палочку «Демидовским пивоварням», напомним, передала команда ООО «Тагильское пиво».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. «Демидовские пивоварни» бросили вызов компании Crazy Brew.

Герои проекта

Сейчас под опекой фонда «Живи, малыш» находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей обычными средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 15 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина» и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», стоматологический центр «Данко», магазин дизайнерской одежды Lafayette, «Аквасервис» и другие компании. Присоединиться к челленджу может любой желающий.

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте. Этим летом в Тагиле и десятках других городов, например, вновь проходят благотворительные «Чайные бега». А уже совсем скоро, 1 августа, стартует самая народная и добрая акция фонда «100 рублей спасут жизнь».