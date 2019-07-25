«Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» поддержали уже более 15 компаний Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной для помощи тяжелобольным детям, приняли участие уже более 15 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина» и ООО «Синегорье». Сотрудники последней компании рассказали о собранных для подопечных местного фонда «Живи, малыш» необходимых средствах гигиены на этой неделе. Эстафетную палочку для участия в челлендже они передали компании «Аквасервис».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение месяца команды компаний собирают необходимые расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут «Демидовские пивоварни», музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», стоматологический центр «Данко», магазин дизайнерской одежды Lafayette, официальный дистрибьютор компании «Первый живой коллаген» и салоны «Юлайн», «Цветочный вальс» и «Персона».

Сейчас под опекой благотворительной организации находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей подгузниками, пелёнками, шприцами и салфетками более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Герои проекта

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте. Этим летом в Тагиле и десятках других городов, например, вновь проходят благотворительные «Чайные бега». А первого числа каждого месяца стартует акция «100 рублей спасут жизнь».