В Нижнем Тагиле участники «Чайных бегов» собрали деньги для помощи двум тяжелобольным детям

В эти выходные в Нижнем Тагиле прошли вторые в третьем сезоне благотворительные «Чайные бега», организованные местным фондом «Живи, малыш» для помощи неизлечимо больным детям со всей России. В разминке и забеге на 2 км только в Тагиле приняли участие почти 40 профессиональных спортсменов и любителей. Они преодолели дистанцию от цирка до отеля «Демидов Плаза», а затем угостились напитками от кофейни Virtu и «Искусства чайного аромата».

Чтобы поддержать бегунов-благотворителей и помочь подопечным фонда «Живи, малыш», на набережную Тагильского пруда приехали мэр Владислав Пинаев и его заместитель по социальной политике Валерий Суров.

«Нужно продолжать организовывать такие акции в Нижнем Тагиле и не только, — отметил Владислав Пинаев. — Акция “Чайные бега” приобрела уже всероссийский масштаб. Нужно её ещё сильнее популяризировать. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, приглашаю всех также принять участие в “Чайных бегах”».

Следующие «Чайные бега» пройдут на набережной Тагильского пруда 6 июля.

Многие из бегунов внесли в виде благотворительного взноса более 100 рублей (минимальная сумма для участия в акции), что позволило собрать в итоге почти 7 тысяч рублей. Эти деньги направят на лечение двух подопечных фонда «Живи, малыш»: Гриши Фёдорова из Нижнего Тагила и Артёма Ерофеева из Омска. Всего для детей сейчас необходимо собрать 130,2 тысячи рублей.

Проект фонда «Живи, малыш» поддержали уже десятки российских городов. И их количество продолжает увеличиваться год от года. В поддержку больных детей бегают жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коломны, Лисиков, Челябинска, Омска, Серова, Сыктывкара, Новороссийска, Ростова-на-Дону и Воронежа. В то же время растёт сумма собранных «Чайными бегами» средств и количество тяжелобольных детей, которым была оказана помощь.