На «Чайных бегах» с участием певицы Ёлки благотворительный фонд «Живи, малыш» собрал более 120 тысяч рублей

Нижнетагильскому благотворительному фонду «Живи, малыш» удалось собрать почти 123 тысячи рублей для помощи тяжелобольным детям на «Чайных бегах», которые прошли в минувшие выходные в 18 российских городах. В Москве вместе с другими участниками акции бежала популярная певица Ёлка. Деньги, собранные на бегах, направят в числе прочего на лечение в центре «Родник» 3-летнего Артёма Мачнева с ДЦП из Самары. Родители мальчика надеются, что после прохождения реабилитационного курса он наконец сможет сказать слово «мама».

Всего в этом году благодаря «Чайным бегам» удалось собрать на лечение тяжелобольных детей уже почти 650 тысяч рублей. Проект фонда поддержали десятки российских городов. И их количество продолжает увеличиваться год от года. В поддержку больных детей бегают жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Коломны, Лисиков, Челябинска, Омска, Серова, Сыктывкара, Новороссийска, Ростова-на-Дону и Воронежа. В то же время растёт сумма собранных «Чайными бегами» средств и количество тяжелобольных детей, которым была оказана помощь. До 1 сентября сотрудники фонда рассчитывают собрать до миллиона рублей.

«Каждые выходные мы собираемся вместе, бежим небольшую дистанцию, пьём ароматный чай и помогаем детям, — рассказывают в фонде. — Не можете или не хотите бежать? Приходите просто попить крутой китайский чай и поболтать. Подробнее о “Чайных бегах”, других акциях фонда, а также о детях, которым сегодня необходима наша поддержка, можно почитать на сайте фонда “Живи, малыш”».

В ближайшие выходные, 20 июля, «Чайные бега» вновь пройдут в Нижнем Тагиле. После разминки спортсмены и любители пробегут 2 км — от цирка до отеля Demidov Plaza, а затем угостятся напитками от кофейни Virtu и «Искусства чайного аромата». Участники акции не просто дружно пробегут заранее обозначенную дистанцию. Каждый бегун внесёт благотворительный взнос от 100 рублей и выше. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным фонда «Живи, малыш». Старт забега — в 10:30 от Нижнетагильского цирка.

Напомним, в июне поддержать бегунов-благотворителей и помочь подопечным фонда на набережную Тагильского пруда приезжали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его зам по соцполитике Валерий Суров.

«Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. За каждый сбор фонд отчитывается на своём сайте.