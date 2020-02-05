Коллекторам в России запретят работать с родными должников

В России с 2021 года коллекторам придётся заранее получать разрешение на контакты с родственниками должников, со ссылкой на опубликованные Минюстом требования пишет РБК.

Новые требования прописаны в рабочей версии проекта федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». В категорию «третьих лиц» входят граждане, которые связаны с клиентом. Помимо этого, отдельно выделяются члены семьи, родственники заёмщика, а также его соседи и люди, которые проживают совместно с должником.

«Согласно новым изменениям, коллекторы смогут связываться с кем-то из знакомых клиента только при письменном согласии обоих», — отмечается в требованиях ведомства.

Кроме того, они должны дать согласие на обработку личных данных.

Ранее сообщалось, что коллекторы и сотрудники банков в России смогут работать анонимно — им разрешат не называть свою фамилию и отчество в разговорах с клиентами, а представляться только именем и цифровым псевдонимом.