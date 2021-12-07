Коллекция Нижнетагильского музея искусств пополнится тремя произведениями известного скульптора Олега Подольского 

Управление культуры Нижнего Тагила закупит три произведения тагильского скульптора Олега Подольского для музея искусств. Об этом стало известно сегодня на думской комиссии по социальной политике, на которой депутаты одобрили покупку скульптур.

Как пояснила начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина, решение закупить работы мастера связано с его 75-летием, которое Олег Васильевич отметил 2 декабря этого года. На произведения из бюджета выделят 230 тысяч рублей.

Олег Подольский / официальный сайт НТМИИ / фрагмент фото

Олег Подольский — автор памятника горнозаводчику Николаю Никитичу Демидову в Комсомольском сквере и памятника рабочим «Уралхимпласта», погибшим в Великой Отечественной войне. Работы мастера хранятся в музеях Нижнего Тагила, Кургана, Екатеринбурга и Москвы.