Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.

Ещё 13 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в их числе один ребёнок. За последние сутки сотрудники МЧС нашли 24 человека, числившихся пропавшими.

Напомним, в конце июня из-за паводков произошло масштабное наводнение в Иркутской области. Затопленными оказались 3735 жилых домов и 3747 приусадебных участков. От стихии пострадало более 2000 человек, 338 были госпитализированы. Материальный ущерб составил 29 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера.

5 июля в Нижнем Тагиле прошло аппаратное совещание, на котором глава города Владислав Пинаев попросил чиновников материально помочь пострадавшим от наводнения.

Также с 3 июля по 3 августа Нижнетагильское отделение Красного Креста будет собирать гуманитарную посылку для жителей Иркутской области.