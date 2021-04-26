Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь в банк «Открытие», чтобы получить свои деньги

Сегодня в 9:00 в банке «Открытие» образовалась очередь примерно из 40 человек — клиенты банка «Нейва» пришли получить свои вклады после того, как у их банка отозвали лицензию.

«Могли бы это всё организовать получше: например, одна организация приходит в 12:00, другая — через час. Пришла сюда к 9:00, вот уже 25 минут стою, и ещё ни один клиент не вышел. Это ж сколько времени здесь будут люди торчать», — поделилась Ирина Шистерова, клиент банка «Нейва».

АН «Между строк» / Очередь в банке «Открытие» АН «Между строк» / Очередь в банке «Открытие» АН «Между строк» / Очередь в банке «Открытие»

Некоторые люди пришли к банку заранее.

«Я занял очередь в 8:30, был изначально четвёртым в очереди. Но когда все зашли, очередь сбилась. Сейчас очередь вообще никак не двигается. Стою здесь уже 30 минут», — рассказал Денис.

Некоторые люди уходили из банка, поняв, что получение денежных средств затянется надолго. В банке «Открытие» рассказали, что они ожидали такую очередь.

«Сейчас так медленно идёт работа, потому что что-то где-то не совпадает, мы перепроверяем, все в работе. Дальше всё будет проходить быстро: мы рассчитываем, что обслуживание одного клиента займёт минут 15», — рассказала администратор банка «Открытие» Алёна Лофт.

Напомним, вкладчики смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей, но в некоторых случаях (например, когда деньги поступили за продажу квартиры) эта сумма может быть увеличена до 10 миллионов рублей. Для получения возмещения вкладчик — физическое или юридическое лицо — лично обращается в банк-агент, предоставляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заявление о выплате возмещения. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел «Документы/Формы документов»). Подробную информацию о процедуре можно узнать здесь.

Лицензию у банка «Нейва» забрали за валютообменные операции 16 апреля.

20 апреля офис банка «Нейва» в Нижнем Тагиле открылся для приёма заявлений от клиентов на возврат средств и получение справок. Получить справку можно по адресу проспект Ленина, 61 с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00; в пятницу — с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье — нерабочие.