Центробанк отозвал лицензию банка «Нейва»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка «Нейва», говорится в сообщении регулятора, размещённом на его сайте.

«Банк России приказом от 16 апреля 2021 года № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (рег. № 1293, г. Екатеринбург)», — говорится в сообщении.

На сайте регулятора отмечается, что банк «Нейва» не соблюдал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Кроме того, банк многократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Банк «НЕЙВА» — участник системы страхования вкладов, из-за чего клиенты банка смогут вернуть вложенные суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, с учётом начисленных процентов по вкладам.

По величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе Российской Федерации.

Председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов очень удивился решению ЦБ об отзыве лицензии. В разговоре с журналистом 66.RU он уточнил, что «это решение — полная неожиданность». Сейчас Ефремов уже едет в офис банка, чтобы разобраться в ситуации.