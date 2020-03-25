КХЛ заявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/2020 из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — говорится в заявлении.

По словам представителей лиги, было рассмотрено множество сценариев развития событий — от доигрывания чемпионата в ближайший месяц до переноса его матчей на июнь и июль.

«Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным. Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — указывают в КХЛ.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

Наопмним, из-за коронавируса по всему миру отменяются спортивные мероприятия: уже отменены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановлены футбольные национальные чемпионаты в Европе, отменён первый этап «Формулы-1» в Австралии, а также гонка в Шанхае. Взяты паузы в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS). Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год.

В России подтверждено 658 случаев коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку коронавируса пандемией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».