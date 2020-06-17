Кемпинг в Висиме и сапсёрфинг на Чусовой. Туркластер «Гора Белая» подготовил туристические маршруты для самостоятельных путешествий

Этим летом из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов, огромным спросом у россиян будут пользоваться внутренние маршруты. Туристический кластер «Гора Белая» заранее подготовил сценарии самостоятельных поездок и варианты туров, которые должны открыть уральцам и гостям региона традиции и историю Урала. Туристы смогут отдохнуть в оборудованном палаточном кемпинге в Висиме, открыть для себя сапсёрфинг по уральским рекам или отправиться на экскурсию по бёрдвотчингу в компании проводника-орнитолога.

Центром туризма на территории туристического кластера станет посёлок Висим, сохранивший свой исторический облик практически неизменным с XVIII века. Концепция летнего разнопланового отдыха в Висиме рассчитана на комфортный чек и индивидуальные путешествия.

К новому туристическому сезону на родине писателя Мамина-Сибиряка создатели кластера организовали службу гидов из местных жителей.

«Здесь экскурсии для туристов проводят не профессора-экскурсоводы, а местные жители, искренние и с живыми историями! Хранители уникальных знаний и талантов среди местного населения проводят авторские экскурсии по посёлку и мастер-классы: от рыбалки до создания кукол, кулинарных мастер-классов и лекций по травам. В Висиме нет уродливой пластиковой архитектуры, здесь резные цветные наличники и 200-летние дома. Здесь нет музеев с экспонатами “за витриной” — в доме-музее “Русская изба” можно залезть на печь, заварить чай в самоваре, приготовить печенье в русской печи и устроить фотосессию в славянских народных костюмах», — говорят в туркластере.

Также этим летом в Висиме заработает летний палаточный лагерь. Полностью оборудованный кемпинг для комфортного проживания откроется уже 25 июня. Гостям предложат трёхместные палатки, установленные на деревянных поддонах для комфортной ночёвки в любую погоду. В кемпинге предусмотрено полноценное питание, для детей организуют игровую зону.

Любители активного отдыха смогут прокатиться на квадроциклах к самому глубокому на Урале озеру Бездонному, принять участие в сплаве по Чусовой. Велосипедистам предложат совершить заезд по тропе Усть-Утка — Ёква через камень Омутной. Провести время с семьёй можно на популярной у туристов Оленьей ферме, погулять по окрестностям в сопровождении гида или самостоятельно подняться на Шихан и увидеть панорамный вид, которым любовался Дмитрий Мамин-Сибиряк. А если вы хотите запомнить выходные надолго, то сможете оплатить фототур по Висиму в компании фотографа Елены Кирилюк, которая создаёт удивительные снимки с деревенским колоритом и аутентичной атмосферой.

Туркластер «Гора Белая» предлагает уральцам отрыть для себя сапсёрфинг (сёрфинг с веслом) и бёрдвотчинг (орнитологические экскурсии). Арендовать сапборд для сёрфинга можно будет в висимском кемпинге. Вы можете отправиться в кольцевой маршрут по акватории Висимо-Шайтанского пруда, на прогулку по реке Межевая Утка и даунривер по Чусовой.

Экскурсии по наблюдению за птицами пользуются огромной популярностью во всём мире, и в этом году отправиться в познавательное лесное путешествие смогут уральцы. Проводник-орнитолог научит вас узнавать по голосу разные виды птиц, расскажет об образе жизни пернатых.

«На пеших прогулках в окрестностях Висима можно встретить больше 40 видов птиц. Могут попасться яркие толстоклювые чечевицы, зяблики, зеленушки, щеглы, снегири, овсянки. Возможно, даже удастся понаблюдать сцену охоты хищной птицы. Проводник-орнитолог подскажет, куда смотреть и к чему прислушаться. По пути встретятся певчие воробьи, можно будет понаблюдать за семейной жизнью шумных скворцов, дроздов-рябинников, деревенских ласточек, увидеть каменку и горихвостку», — рассказывают специалисты туристического кластера.

Познакомиться со всеми туристическими предложениями и ценами, составить свой маршрут выходного дня или запланировать отпуск можно на сайте туркластера «Гора Белая».