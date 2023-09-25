Каждый пятый житель Нижнего Тагила верит в гомеопатию

Компания SuperJob провела новое исследование в Нижнем Тагиле, которое показало, что каждый пятый житель города верит в гомеопатию.

В период с 19 по 21 сентября 2023 года тагильчане приняли участие в опросе сервиса SuperJob. Согласно данным исследования, 20% опрошенных верят в пользу гомеопатических препаратов, а 46% горожан не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий не смог ответить точно, какое у него отношение к гомеопатии.

Среди участников опроса в возрасте старше 45 лет 29% верят в гомеопатию, среди тех, кому до 34 лет, этот показатель составляет 12%. Участники исследования с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто имеет среднее специальное образование (19% и 27% соответственно). Также исследование показало, что женщины верят в пользу гомеопатических препаратов больше, чем мужчины (25% и 15% соответственно).