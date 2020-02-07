«Каждый несёт ответственность за свои решения и поступки»: депутат Госдумы Альшевских прокомментировал арест старшего брата

Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал в Facebook новость о том, что его брата Владимира Альшевских арестовали по подозрению в краже.

«Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несёт ответственность за свои решения и поступки», — написал парламентарий.

Накануне стало известно, что старший брат депутата Владимир Альшевских может быть членом так называемой «банды слесарей», об аресте троих членов которой в конце января сообщала пресс-служба ГУ МВД по Москве. В главке рассказали, что злоумышленники, используя поддельные документы, заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях.

«Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое», — сообщали в пресс-службе МВД России.

В главке уточнили, что во время обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты 400 тысяч долларов, 11 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 млн рублей. Также были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских ячеек. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»), предварительная сумма материального ущерба, как сообщали в МВД, превысила 2,6 млн долларов США.

Старший брат депутата Госдумы от «Единой России» Альшевских ранее фигурировал в уголовном деле от 1997 года о хищении спирта на 600 млн рублей с АООТ «Тавдинский гидролизный завод». В 2002 году дело было прекращено Железнодорожным судом Екатеринбурга в связи с истечением срока давности.