Банда из Свердловской области украла из московских банков 2,6 млн долларов

В Москве задержали преступную группировку из Свердловской области, членов которой подозревают в хищении денег из банковских депозитариев, сообщает пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, преступники арендовали банковские ячейки в различных банках Москвы, используя поддельные документы. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. С дубликатами слесари возвращались в банк, проверяли ячейки и забирали их содержимое.

При обыске у членов банды изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более миллиона рублей. Также у преступников при задержании были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

По предварительным данным, сумма награбленного превысила 2,6 млн долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).