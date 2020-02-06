Брата свердловского депутата-единоросса Андрея Альшевских арестовали за кражу 2,6 млн долларов

В конце января полиция задержала троих свердловчан по подозрению в хищении денег из банковских ячеек. Как сообщил источник Znak.com, один из членов так называемой «банды слесарей» — старший брат депутата-единоросса Андрея Альшевских, Владимир.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам их проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев. Предварительная сумма материального ущерба превысила 2,6 миллиона долларов США», — заявила ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Депутат Андрей Альшевских заявил изданию, что ничего не знает об аресте своего брата, поскольку давно с ним не общается.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что не имеют права разглашать информацию о личности задержанных. Однако Znak.com нашёл в базе данных Таганского районного суда Москвы информацию, согласно которой 25 декабря 2019 года в отношении Альшевских В. Г., обвиняемого по ст. 158, ч. 2, п. «б», была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 4 февраля 2020 года мера пресечения была продлена.

Издание также пишет, что в 1997 году Владимир Альшевских проходил фигурантом по уголовному делу о хищении спирта на 600 млн рублей с АООТ «Тавдинский гидролизный завод». В 2002 году дело было прекращено Железнодорожным судом Екатеринбурга в связи с истечением срока давности.