Капитаном сборной России на ЧМ-2018 станет Игорь Акинфеев

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев будет играть за сборную России на ЧМ-2018 в статусе её капитана, сообщил «Интерфаксу» главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

По итогам жеребьёвки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.