«Камеры в это время не работали». В «Сетях Тагила» не смогли предоставить АН «Между строк» видеозапись момента ДТП с автомобилем ГИБДД на Красном Камне

Утром 8 сентября на перекрёстке улиц Победы и Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД. Как сообщает ИА «Все новости», экипаж ДПС на Lada двигался по улице Победы в сторону Пархоменко. По словам очевидцев, патрульный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками выехал на перекрёсток с улицей Карла Либкнехта на красный свет. В этот момент произошло столкновение с Daewoo Nexia, двигавшейся в прямом направлении по улице Карла Либкнехта со стороны Жуковского.

«Автомобиль ДПС нёсся по трамвайным путям с мигалками, но звукового сигнала я не слышал, потом раздался стук. Он вылетел на красный свет, а чёрная Nexia не пропустила его, так как ехала на зелёный», — сообщил ИА «Все новости» очевидец происшествия.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по факту ДТП назначена проверка.

Редакция АН «Между строк» попыталась официальным путём получить видеозапись момента ДТП с камеры видеонаблюдения «Сетей Тагила», которая расположена на доме № 15 на улице Карла Либкнехта, но внезапно получила отказ.

«Девочка на ресепшене не очень внятно и логично пояснила, что примерно с 5 до 11 часов утра камеры не работали, информация на сервер не поступала, но если мы хотим получить запись, то нужно обратиться в полицию. На вопрос, почему камеры не записывали, она ответила, что в это время велись профилактические работы», — рассказал журналист АН «Между строк».