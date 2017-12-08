Какие фильмы можно посмотреть вечером, не заморачиваясь долгими поисками?

Многие выбирают просмотр фильмов как отдых на вечер. Однако тратить огромное количество времени на поиск картины вовсе не обязательно, так как об этом уже позаботились те, кто предложил представленный ниже список.

«Параллельные миры»

Герои этого фильма, трейлеры которого доступны по ссылке https://www.ivi.ru/watch/95898/trailers, познакомились ещё в детстве, а потому совершенно не заметили, как в один прекрасный день дружба, бывшая ранее такой невинной, переросла в настоящую любовь. Однако при этом зрителю важно знать, что его зовут Адам, а её – Ева, более того, живут они на разных планетах и установленные на них порядки просто не позволяют возлюбленным быть вместе. Только чудо способно объединить их параллельные миры.

«Ищу друга на конец света»

Перед тем как отойти в мир иной, особенно когда точно знаешь дату собственной смерти, каждому хочется оторваться на полную катушку. Шансов на спасение нет никаких, так как к Земле неумолимо приближается астероид «Матильда», цель которого — уничтожение всего живого. В этот момент главный герой Додж, только что потерявший жену по причине вероломства последней, задается мыслью отыскать свою школьную подружку. Компанию ему составляет соседка Пенни, что, естественно, перерастает во влюблённость на пороге гибели планеты.

«Гороскоп на удачу»

Что может быть ужасней для молодого дизайнера, нежели провал презентации после корпоратива? В результате начальство предоставляет ему последнюю возможность исправить положение. В полном отчаянии Максим покупает у астролога гороскоп на месяц и чётко следует его указаниям для того, чтобы исправить всё, что успел натворить ранее. Единственной проблемой, с которой он сталкивается, является дочь руководителя компании Лена, безнадёжно влюблённая в Макса и отличающаяся прескверным характером. Она делает всё возможное для того, чтобы парень отвернулся от своего гороскопа.

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