«Какая радость, плюс ещё одна затырка». В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Алтайской и Боровой установили светофор

В Нижнем Тагиле сегодня, 28 июля, в 09:00 на перекрёстке улиц Алтайской и Боровой включили новый светофор. Решение об установке ещё одного светофора на этом участке дороги было принято в управлении городским хозяйством.

«Светофоры ставят в тех местах, где требуется дополнительное регулирование, где с транспортным потоком не справляются водители. Место нагруженное. Жители города, пользующиеся выездом на Алтайскую с улицы Боровой, сталкивались с трудностями с выездом. Поэтому решение управления городским хозяйством было выполнено в соответствии с техническим заданием», — прокомментировал АН «Между строк» директор МБУ «Центр организации дорожного движения» Вячеслав Масальский.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что на этом перекрёстке был зафиксирован рост дорожных происшествий.

«Госавтоинспекторы регулярно проводят анализ аварийности с целью предотвращения аварий на дороге. В адрес ГИБДД неоднократно поступали многочисленные обращения граждан. Поэтому отделением дорожного надзора ГИБДД была выдана рекомендации в адрес администрации Нижнего Тагила на установку светофорного объекта», — отметили в ГИБДД.

Впрочем, судя по реакции тагильчан в соцсетях, они пока не очень довольны нововведением.

«Какая радость, плюс ещё одна затырка», — пишет Светлана Военкова-Матвеева в паблике во «ВКонтакте» «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил».

Читатель АН «Между строк», ехавший сегодня утром с Вагонки в сторону центра города, также отметил, что движение замедлилось и машин на дороге стало больше из-за того, что они скапливаются во время стоянки на светофоре.

«Ехал медленнее, чем обычно, машин было много, и пришлось ещё постоять на светофоре. В общей сложности привычный путь стал дольше минут на 5-7», — делится наш собеседник.