«Как бы я себе ни доверял, но финансы лучше поручить профессионалу». Владелец хендмейд-магазина «Вязулька» в Нижнем Тагиле рассказал о преимуществах услуги «Уполномоченная бухгалтерия» от центра «Мой бизнес»

Александр Альфиренко зарегистрировал своё ИП осенью 2022 года и открыл в Нижнем Тагиле магазин хендмейд-товаров «Вязулька». В магазине можно найти не только пряжу и фурнитуру, но и дизайнерские сувениры. Кроме того, мастерицы «Вязульки» могут выполнить изделие по индивидуальному заказу. Бизнес успешно развивается и Александр задумывается об его масштабировании. Предприниматель уже становился героем публикации АН «Между строк, в которой рассказывал об открытии своего дела и роли в этом процессе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и нижнетагильского центра «Мой бизнес». Сегодня он решил поделиться своим опытом сотрудничества с центром в рамках услуги «Уполномоченная бухгалтерия» и рассказать о преимуществах этого сервиса для бизнесменов города.

Подробно о сервисе АН «Между строк» рассказывало в постоянной рубрике «Guide PRO». С полной версией текста можно ознакомиться по ссылке.

Об «Уполномоченной бухгалтерии» Александр задумался ещё на этапе регистрации ИП. На тот момент он уже имел опыт сотрудничества с СОФПП, поэтому был уверен в надёжности такого партнёрства. Заключив договор о полном бухгалтерском сопровождении «Вязульки», Александр целиком погрузился в своё дело, не отвлекаясь на подготовку отчётности и прочие процедурные формальности.

«Нареканий к работе центра в рамках данной услуги у меня нет никаких. Благодаря нашему сотрудничеству я не только регулярно получаю всю бухгалтерскую документацию в срок, но и с завидным постоянством консультируюсь по разным вопросам. Консультаций много, и они, зачастую, бесплатны, при этом могут происходить как в онлайн формате, так и в офисе центра, если вопрос серьёзнее. Мне подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, чтобы моя работа вписывалась в рамки закона, ведь существует множество нюансов, которые рядовому человеку неизвестны», — рассказывает Александр.

Предприниматель пояснил, что по условиям заключённого договора он может продлить его после завершения отчётного периода.

«При работе с фондом у бизнесмена масса преимуществ. Например, мне могут вплоть до рубля посчитать, во сколько бизнесу обойдётся содержание нового сотрудника в случае, если я задумаюсь о расширении штата. Этот прогноз делается с учётом положения дел в “Вязульке” и текущей экономической ситуации в стране и в мире. Так я узнаю сколько мне будет стоить новое рабочее место и насколько его содержание оправдано. Как бы я себе не доверял, но ведение бухгалтерии, на мой взгляд, лучше доверить профессионалу. Речь ведь идёт не только о заполнении бумажек. Для ведения бухгалтерской отчётности необходимо иметь соответствующее программное обеспечение, которое тоже стоит денег. Обращаясь в центр “Мой бизнес”, с такой проблемой не столкнёшься», — считает предприниматель.

Александр намерен и дальше сотрудничать с центром и принимать активное участие в его проектах. Отвечая на вопрос, кому бы он мог порекомендовать услуги «Уполномоченной бухгалтерии», он с уверенностью говорит, что сервис крайне полезен, в первую очередь, для новичков бизнеса и тех, для кого держать в штате бухгалтера особенно накладно.

«Таким предпринимателям как я намного проще воспользоваться услугой “Уполномоченная бухгалтерия”. Это и обходится дешевле, и услуги оказываются качественные, и множество сопутствующих услуг, таких как консультации, можно сказать, идут в комплекте. Репутация Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, думаю, тоже играет при выборе не последнюю роль», — отметил Александр Альфиренко.

Напомним, нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).