Guide PRO. Что такое «Уполномоченная бухгалтерия» и почему предпринимателям следует ей воспользоваться?

Одной из главных задач для любого предпринимателя является правильная организация собственной бухгалтерии, ведь даже при учёте того, что все остальные бизнес процессы настроены правильно, неверно составленный бухгалтерский отчёт, например, может сильно осложнить жизнь любому предприятию. «Бизнесмены должны заниматься бизнесом, а не бухгалтерией», — решили специалисты центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и запустили пару лет назад новый сервис «Уполномоченная бухгалтерия». Суть его заключается в передаче работы бухгалтера на аутсорсинг специалистам центра. В рамках постоянной рубрики «Guide PRO» АН «Между строк» подготовило подробную инструкцию о том, как воспользоваться сервисом, который уже зарекомендовала себя не только среди начинающих предпринимателей, но и у опытных бизнесменов.

Зачем нужна «уполномоченная бухгалтерия»?

Сервис «Уполномоченная бухгалтерия», который предлагает нижнетагильский центр «Мой бизнес» — это комплекс услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляемый предпринимателям и компаниям в рамках заключённого договора. Практика передачи работы по ведению бухгалтерии на «аутсорс» широко распространена во всём мире и имеет целый ряд преимуществ. Вот, что об этом сервисе говорит руководитель городского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев:

«Предприниматель сегодня не обязан глубоко разбираться в бухгалтерии. Для этого здесь и сейчас существует не только огромное количество цифровых инструментов, но и квалифицированные компании, которые готовы выполнить работу бухгалтера любой сложности и объёма. Во всёх передовых с точки зрения развития бизнеса странах все процедуры бухгалтерского учёта крайне упрощены, а работа в этой сфере отдаётся на аутсорс», — рассказывает Сергей.

Что нужно для того, чтобы воспользоваться услугой?

Услугой может воспользоваться любой зарегистрированный предприниматель, будь то ИП или юридическое лицо любой формы организации. Сотрудники центра «Мой бизнес» могут начать вести отчётность «с нуля» при первичной регистрации компании, либо работать уже с существующим бизнесом. Оказание услуги регламентируется заключённым договором и происходит на основе документов (акты выполненных работ, товарные накладные, счета фактуры, договоры с контрагентами и прочее), которые предоставляет организация или предприниматель.

При заключении контракта указываются сроки оказания услуг, отчётный период и перечень документов, которые следует подготовить. Специалисты центра «Мой бизнес» готовы заключить договор в любой момент времени и даже восстановить учёт, если он не вёлся в какой-то части. «Уполномоченная бухгалтерия» — весьма гибкий сервис, который позволяет предложить клиенту разный уровень сотрудничества: от единичного отчёта на основе представленных данных, до полного бухгалтерского сопровождения.

Сложившаяся практика показывает, что предпринимателям не интересно заключать договор, который касается одного – двух документов, поэтому удобнее и выгоднее заключать договор, рассчитанный на определённый период, например, с момента заключения и до конца календарного года. Услуги по разовым договорам обычно оказываются за месяц или быстрее.

Кому услуга наиболее интересна? Какова целевая аудитория «Уполномоченной бухгалтерии»?

Услуга может быть интересна предпринимателям, оформленным как ИП и юридическим лицам любого масштаба. Сложившаяся практика показывает, что наибольшую актуальность услуга имеет среди предпринимателей с небольшими объёмами бизнеса, для которых штатный бухгалтер обходится значительно дороже.

Каковы преимущества использования «Уполномоченной бухгалтерии» для предпринимателя?

Экономия. Даже при ведении отчётности «Уполномоченной бухгалтерией» от начала и до конца такая услуга обойдётся бизнесу ощутимо дешевле, чем содержание бухгалтера в штате.

Оптимизация. «Уполномоченная бухгалтерия» — это часть процесса оптимизации бизнеса, поэтому, как было сказано ранее, бизнесмен должен заниматься бизнесом. Зачастую, предприниматель, решив сэкономить, решает заняться всеми делами, связанными с бухгалтерией и оформлением финансовых отчётов, самостоятельно. Если на дистанции бизнесмен ещё может, набивая шишки, более или менее освоиться в этой сфере, то на ранних этапах он непременно столкнётся с трудностями, не зная всех нюансов.

Качество услуг. Специалисты центра «Мой бизнес» обладают всеми необходимыми знаниями и достаточной квалификацией для ведения бухгалтерского учёта. Гарантом качества их работы выступает не только хорошая репутация центра, но и обязательства по заключаемому договору.

Какие виды работ в рамках «Уполномоченной бухгалтерии» может выполнить центр «Мой бизнес»?

Обработка первичных документов, подготовка заявлений в ИФНС и внебюджетные фонды, сверка с контрагентами, составление справок, взаимодействие с банками, отправка платёжных поручений.

Формирование и отправка соответствующих отчётов согласно выбранному режиму налогообложения. Ответы на запросы от контролирующих органов.

Ведение кадрового учета вашей организации.

Устное информирование по вопросам, связанным с ведением вашего бизнеса.

Оптимизация налогообложения.

P.s.: Центр «Мой бизнес» находится в Нижнем Тагиле на проспекте Мира, 2а. Телефон: 8 (3435) 42-18-09. Консультация специалиста бесплатна.