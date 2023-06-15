«Создать лучшую версию самого себя». Владелец хендмейд-магазина «Вязулька» в Нижнем Тагиле — о том, как успешно начать своё дело благодаря поддержке центра «Мой бизнес»

Индивидуальный предприниматель Александр Альфиренко в октябре 2022 года открыл в Нижнем Тагиле магазин хендмейд-товаров «Вязулька», где можно купить пряжу, фурнитуру, дизайнерские сувениры, а также изделия по индивидуальному заказу. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Александром и узнала, как ему удалось воплотить идею, найти единомышленников и какую роль в этом сыграли инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), реализуемые нижнетагильским центром «Мой бизнес».

«В сфере бизнеса я совсем недавно, с 2022 года. По образованию — инженер, собирался получать второе высшее образование. Но возникла идея открыть свой небольшой бизнес. Коллеги подсказали, что поддержку для начинающих предпринимателей можно получить в центре “Мой бизнес”, дали контакты», — рассказывает Александр.

Начинающий предприниматель в прошлом году впервые обратился в центр, и с того момента их сотрудничество стало регулярным. Александру помогли с регистрацией ИП, объяснили принципы работы системы налогообложения, а основной поддержкой стала выдача займа в размере 300 тысяч рублей сроком на три года по ставке 7,5% годовых. Сейчас предприниматель продолжает пользоваться услугами фонда, посещает семинары и мероприятия, ходит на встречи бизнесменов и делится своими мыслями по продвижению магазина с коллегами.

«Моя сестра Надежда Суханова — генератор бизнес-идей. Это была её задумка по созданию магазина хендмейд-изделий. Она работает в “Вязульке” администратором. Когда открывали павильон, даже не думали, что в нашем городе так много людей любят вязать, шить и плести. У нас образовалось целое комьюнити единомышленников и мастериц, которые приносят нам свои изделия на продажу, ездят с нами на разные выставки и мероприятия. Сейчас мы принимаем заказы онлайн, организуем мастер-классы, а наши рукодельницы могут выполнить практически любой индивидуальный заказ», — делится предприниматель.

Александр нацелен на активное развитие своего магазина и рассчитывает на дальнейшую поддержку от центра «Мой бизнес».

«Центр помог буквально во всём, начиная с самого первого дня становления моего бизнеса. Меня обучали, рассказывали об инструментах поддержки. Помогли выбрать свою нишу и определиться с направлением. Теперь меня информируют в мессенджере о ближайших планируемых мероприятиях. Например, у нас в Черноисточинске есть креативный кластер, там мы совместно с рукодельницами участвуем в выездных мастер-классах, презентуем и продаём хендмейд-изделия и услуги. Не так давно в центре проходил семинар, посвящённый Дню предпринимательства. Было весьма интересно и познавательно: на встрече присутствовали представители администрации Нижнего Тагиле, а также заместитель министра экономики Свердловской области. Много интересного рассказали, дали напутствие на будущее, наградили лучших предпринимателей. Я увидел, как власти поддерживают начинающих бизнесменов. Это очень мотивирует меня как предпринимателя. Ведь главная цель моего дела — не только денег заработать, но и развить навыки, создать лучшую версию самого себя», — отмечает Александр.

Напомним, нижнетагильский центр «Мой бизнес» реализует инструменты поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Один из самых востребованных инструментов сегодня — это займы по льготным ставкам.