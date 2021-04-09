Как в «Друзьях Оушена». Двое тагильчан ограбили антикварную лавку на 500 тысяч рублей

Прокуратура города Рыбинска Ярославской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих уроженцев Нижнего Тагила 30 и 36 лет, которые обвиняются в краже коллекционных монет на общую сумму более 500 тысяч рублей.

По версии следствия, в начале ноября 2017 года тагильчане с целью хищения монет приехали на машине в Рыбинск и сняли там квартиру. В течение нескольких дней мужчины готовились к совершению преступления, они производили осмотр помещения магазина, который осуществляет продажу коллекционных монет. В ночь на 12 ноября 2017 года они взломали решётки, разбили стекло в окне магазина и проникли внутрь.

«Один из соучастников остался на улице и следил за обстановкой, а второй проник вовнутрь магазина, откуда тайно похитил царские золотые монеты разного достоинства 1897–1899 годов, а также серебряные царские монеты достоинством один рубль и три четвёртых рубля, на общую сумму более 500 тысяч рублей, причинив владельцу магазина крупный ущерб», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После совершения преступления обвиняемые уехали из Рыбинска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность обвиняемых.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рыбинский городской суд. Санкции части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере» предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы. До настоящего времени ущерб потерпевшему не возмещён и похищенное не возвращено.