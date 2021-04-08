Как «сотрудники банков» и «интернет-продавцы» уговорили тагильчан перевести с карт 11 миллионов рублей. Прочитайте сами и покажите эту публикацию своим близким!

Мошенничество с банковскими картами и обман пользователей сайтов объявлений стали настоящим бедствием. С начала 2021 года полиция Нижнего Тагила зарегистрировала 88 телефонных мошенничеств и краж денег пользователей сайта «Авито» на общую сумму 10 млн 605 тысяч рублей. Правоохранители через СМИ и социальную рекламу проводят профилактику, но обращения в полицию пострадавших продолжаются. Редакция АН «Между строк» изучила статистику преступлений за несколько месяцев 2021 года по статьям УК РФ «Кража» и «Мошенничество» и выяснила, на какие уловки мошенников чаще всего попадаются жители Нижнего Тагила.

Звонок из банка

Мошенники, которые представляются сотрудниками банка, знают имя и фамилию жертвы, счета в банках и количество денег на них. Люди, когда слышат эти факты о себе, верят, что разговаривают с работником финансового учреждения, и действуют по инструкциям звонящих.

Мошенники начинают разговор с предупреждения о несанкционированных действиях по карте, далее «обработка» продолжается по нескольким сценариям. Одним говорят, что неизвестные оформляют на них кредит. Чтобы избежать этого и вычислить мошенников, нужно якобы взять кредит быстрее, чем они, и перевести деньги на безопасный счёт. В некоторых случаях просят продиктовать реквизиты карты и сообщить код из СМС для отмены операции.

Другим сообщают, что с карты пытаются снять деньги и нужно перевести накопления на резервный, безопасный или защитный счёт. Несколько человек рассказали полицейским, что для оформления кредита их просили перевести деньги за страховку и комиссию для получения средств.

С января по март 2021 года такими способами у тагильчан было украдено 10,2 млн рублей. За аналогичный период прошлого года злоумышленники похитили 8,8 млн рублей.

Из числа пострадавших от мошенников 17 человек взяли кредит и перевели средства самостоятельно, 21 потерпевший отдал накопления, а 47% людей сообщили CVV/CVC-код карты или продиктовали код из СМС. Чаще всего за первые 3 месяца 2021 года жертвами в Нижнем Тагиле становились люди старше 50 лет.

Количество подобных правонарушений за 3 месяца этого года на 36,5% меньше, чем в прошлом, однако «средний чек» телефонного мошенника вырос в 1,8 раза. Самая крупная сумма, которую перевели мошенникам в первом квартале 2021 года, составила 1 284 000 рублей.

«В декабре прошлого года 58-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине пояснили, что на него пытаются оформить кредит. По словам звонящего, чтобы вычислить мошенников, нужно оформить кредит быстрее правонарушителей и перевести деньги на резервный счёт для аннулирования кредита. Следуя инструкциям, потерпевший оформил в четырёх банках кредиты на 1 284 000 рублей и перевёл на указанный счёт эту сумму. Через месяц мужчине вновь поступил звонок от неизвестного с просьбой перевести ещё денег, но в тот момент потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — рассказали в полиции

На уловки злоумышленников попадаются и те, кто знает, что им звонят мошенники. Так, в январе этого года 51-летняя тагильчанка перевела свои сбережения неизвестным, хотя в банке женщине пояснили, что с ней связывались мошенники.

«Местной жительнице позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка Дарьей. Женщине рассказали, что 2 недели назад на неё оформили кредит в размере 1,5 млн рублей. На тот момент женщина находилась на работе и попросила перезвонить. Тагильчанка закончила дела и сходила в офис банка. Там ей пояснили, что звонили мошенники и кредит на неё не оформлялся. Через некоторое время женщине опять позвонила Дарья, но уже с другого номера. Во время разговора тагильчанка рассказала, что обращалась в банк и там ей сказали, что звонят мошенники. Дарья ответила, что она сотрудник кредитного отдела и на женщину оформлен кредит. Далее в ходе разговора мошенница пояснила, что необходимо снять деньги и перечислить на безопасный счёт. Женщина выполнила инструкции злоумышленницы, сняла 387 тысяч рублей и перевела на указанный счёт. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию».

60% обманутых мошенниками людей обратились в полицию в день происшествия либо на следующий день. Три человека обратились через месяц, а одна 71-летняя пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям аж через 4 месяца.

Раскрываемость преступлений, связанных со звонками из банков, низкая, отмечают в полиции. По словам врио начальника полиции Нижнего Тагила Вадима Саматова, сложность в раскрытии дел заключается в том, что преступники звонят из других городов и стран, применяют подмену номеров через IP-телефонию и используют счета, которые оформлены на бомжей.

«Преступления раскрываются, но не так много, как хотелось бы. Сложность заключается в том, что преступники находятся в других городах и за пределами РФ. Звонки делаются с помощью подмены номеров через IP-телефонию. Переводы осуществляются на банковские карты, которые обычно оформлены на бичей и бомжей. Украденные деньги переводятся за границу и в электронные деньги Bitcoin. Путь денег отследить тяжело. Если бы мошенники сидели у нас в Тагиле, мы бы давно всех переловили», — прокомментировал Вадим Саматов.

«Покупатели» с «Авито»

Ещё один популярный способ обмана — действия мошенников, «размещающих» и «покупающих» товары на сайте «Авито». Всего за 3 месяца этого года с помощью сайта объявлений у тагильчан похитили 425 тысяч рублей. В прошлом году за тот же период было украдено 867 тысяч рублей.

В 59% случаев жертва связывалась с мошенником для того, чтобы приобрести товар. У злоумышленников существуют разные «маркетинговые» уловки, как привлечь к себе покупателей и выманить у них данные карты. Например, они указывают цену значительно ниже, чем в других объявлениях, или говорят жертвам о большой очереди из желающих купить товар. После сообщают счёт и просят перевести деньги сразу или оставить залог. Также злоумышленники предлагают оформить доставку и присылают покупателям ссылку для её оформления, перейдя по которой пользователь попадает на страницу, где нужно ввести данные карты и защитный код с обратной стороны.

В декабре прошлого года житель Нижнего Тагила нашёл объявление о продаже шин за 18 тысяч рублей. Ему предложили оформить доставку через транспортную компанию, прислали банковские реквизиты и недействительный номер доставки. Мужчина согласился и перевёл деньги на указанный счёт.

«52-летний мужчина нашёл на сайте “Авито” объявление о продаже шин и списался через WhatsApp с продавцом. Он договорился о пересылке шин транспортной компанией СДЭК и оплате товара по счёту, который предоставит оператор. Мужчина, после того как получил СМС с номером заказа и счётом для оплаты, поехал в отделение банка и через терминал перевёл 17 700 рублей. На следующий день пострадавший проверил статус доставки, но номер заказа на сайте СДЭК не отобразился. В службе поддержки сообщили, что платёж не прошёл. Продавец на связь больше не выходил. Мужчина обратился в полицию», — рассказывают правоохранители.

В оставшихся 41% мошенничеств жертва выставляла объявление о продаже. «Покупатели» просили оформить доставку и присылали ссылку с формой для заполнения данных карты. Некоторых просили прислать им информацию о карте с защитным кодом для перечисления денег за товар. Двое сообщили злоумышленникам реквизиты карты и код из СМС — они были нужны якобы для бухгалтерии.

«В середине января 70-летняя пенсионерка продавала квартиру на сайте “Авито”. Ей позвонила женщина и сказала, что хочет приобрести квартиру и готова внести залог. В ходе разговора мошенница сообщила, что у неё произошёл технический сбой и из-за этого деньги не перевести, а для получения средств пенсионерка должна произвести некоторые операции. После этого пенсионерка выполняла указания неизвестной и перевела 18 500 рублей по номеру звонившей. Мошенница сразу прекратила общение. Через 3 дня пострадавшая обратилась в полицию за помощью».

Мошенники после получения денег перестают выходить на связь. Не все пострадавшие сразу обращаются в полицию. Так, например, 36-летняя женщина перевела мошенникам 7100 рублей и обратилась за помощью в отдел полиции лишь через 47 дней.

В начале 2020 года полиции Нижнего Тагила удалось установить личность одного из мошенников. Тагильчанин размещал на сайте «Авито» объявления о продаже различных товаров, а после получения денег удалял объявление и не выходил на связь. Всего на нём 7 фактов кражи денег, из них 2 раза он похитил средства у жителей Нижнего Тагила.

Как защитить себя? Советы от «Сбербанка», «Тинькофф» и «Авито»

«Сбербанк» и «Тинькофф» написали рекомендации для своих клиентов, где рассказывают о том, как не стать жертвой мошенников.

Специалисты безопасности банков рекомендуют ставить под сомнение все звонки и не следовать инструкциям неизвестных. Сотрудники банка никогда не попросят называть какие-либо данные.

Банки советуют никому не сообщать коды из СМС и пуш-уведомлений, реквизиты карты, контрольные вопросы и ответы на них, логин и пароль для разблокировки телефона и входа в приложения банков.

Сотрудники банка никогда не просят оформить кредит и перевести деньги на резервный, безопасный или страховой счёт. Таких счетов в банках не существует. Если по вашей карте обнаружат подозрительные операции, банк сразу заблокирует её, без предупреждений. Для разблокировки вам самим придётся обращаться в банк.

Финансовые организации просят не устанавливать на телефон неизвестные программы, особенно по просьбе звонящих. Нужно скачивать приложения только из официальных магазинов App Store и Google Play и использовать только официальные приложения банка.

Что касается интернет-покупок, специалисты рекомендуют завести отдельную карту. Для этих целей подойдут виртуальные карты, выпуск и обслуживание которых бесплатны. Когда оплачиваете покупки в интернете, проверяйте адрес сайта: если он не совпадает с официальным названием сайта, не вводите данные. Адрес сайта должен начинаться с букв https, это означает, что интернет-соединение защищено. В адресной строке браузера должен отображаться значок в виде закрытого замка.

На сайте «Авито» также есть раздел о безопасности. Прочтите его прежде, чем выкладывать объявление на сайт или покупать что-либо.

Специалисты «Авито» просят не переходить в другие мессенджеры и общаться только на сайте. Так мошеннику будет сложнее применить свои трюки. Если системы сайта заметят что-то подозрительное, то вас предупредят об этом. Однако и в сообщениях на сайте нужно быть начеку.

Когда вы публикуете объявление, лучше всего выбрать способ связи «В сообщениях». Никому не сообщайте почту и номер телефона. Мошенники пытаются узнать их, чтобы выслать поддельный чек или ссылку. Не открывайте присланные ссылки и QR-коды. Пользователи оплачивают товары, получают деньги и управляют заказами только через чат на сайте.

Никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Ради их получения злоумышленники могут притворяться службой поддержки. Из «Авито» никогда не пишут и не звонят, чтобы узнать код подтверждения.

Оформить доставку через партнёров нельзя. Доставка на сайте оформляется только через кнопку «Купить с доставкой». Если вам пишут, что кнопку не видно по техническим причинам, перед вами мошенник.

Что делать, если деньги всё-таки украли?

Если у вас любым способом украли деньги, сразу же обратитесь в банк, объясните ситуацию и заблокируйте карту. После чего обратитесь в полицию, напишите заявление о краже и расскажите все детали случившегося.

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