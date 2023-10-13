«Как оценивать, если я на улицах их вообще не вижу?» Что жители города думают о работе тагильской полиции (ВИДЕООПРОС)

В Нижнем Тагиле при участии Общественного совета при полиции проводится ежегодный анонимный опрос для изучения мнения жителей о работе МУ МВД России «Нижнетагильское» по итогам года. Представители Общественного совета и сотрудники полиции проводят анкетирование в организациях, учебных заведениях и на предприятиях, предлагая респондентам ответить на ряд вопросов, касающихся работы полиции в целом и различных подразделений в отдельности.

Редакция АН «Между строк» решила провести свой опрос среди тагильчан, чтобы узнать, как они оценивают работу тагильской полиции, приходилось ли им обращаться за помощью к людям в погонах и доверяют ли они им. Все подробности в видео.