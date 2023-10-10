В Нижнем Тагиле проводится опрос жителей о работе полиции

В Нижнем Тагиле при участии Общественного совета при полиции проводится ежегодный анонимный опрос для изучения мнения жителей о работе МУ МВД России «Нижнетагильское» по итогам года. Представители Общественного совета и сотрудники полиции проводят анкетирование в организациях, учебных заведениях и на предприятиях, предлагая респондентам ответить на ряд вопросов, касающихся работы полиции в целом и различных подразделений в отдельности.

Насколько защищёнными чувствуют себя тагильчане, готовы ли они сами оказывать содействие сотрудникам полиции в обеспечении общественного порядка, располагают ли граждане доступной информацией об оказываемых государственных услугах по линии МВД, обращались ли за их получением — вот некоторые из вопросов анкетирования.

В Нижнем Тагиле общественники планируют опросить не менее 500 жителей. Общественное мнение — один из основных критериев оценки деятельности полиции. Результаты опроса доведут до руководства МУ МВД России «Нижнетагильское», они будут использованы для совершенствования работы по защите граждан от преступных посягательств, улучшения качества оказания госуслуг и других показателей.