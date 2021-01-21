Как коронавирус сделал из депутатов Нижнего Тагила прогульщиков  

После того как в гордуме Нижнего Тагила были названы главные прогульщики за 2020 год, выяснилось, что одной из главных причин неявки стал коронавирус. В минувшем году заболевание перенесла треть тагильских депутатов. Об этом АН «Между строк» сообщили в аппарате НТГД, не называя фамилий.

Всего в 2020 году в думе Нижнего Тагила состоялось 14 заседаний, а это на одно заседание больше, чем в 2019 году. Во время работы депутаты находились в масках, рассаживались через кресло и пользовались антисептиками. Одно думское заседание прошло в малом зале ОПЦ, чтобы обезопасить народных избранников и чиновников с помощью максимального социального дистанцирования.

Как рассказали в аппарате гордумы, в 2020 году впервые в протоколах заседаний начали отмечать причину отсутствия депутата: отпуск, работа, семейные обстоятельства, больничный. Самым «жарким» месяцем с точки зрения количества больничных оказался октябрь, именно тогда в думе случилась вспышка коронавируса. Диагноз подтвердился у спикера думы Вадима Раудштейна. После этого всех народных избранников отправили на тестирование. Положительный текст оказался у Марии Лисиной.

По словам Марии, болезнь протекала в лёгкой форме — без высокой температуры, кашля и слабости, только обоняния не было три дня. Мария не обращалась за медицинской помощью, а просто отсидела дома месяц карантина. Второй тест Лисиной пришлой сдавать в частной клинике платно, поскольку она не смогла дозвониться ни до поликлиники, ни до Роспотребнадзора.

«Болеют все, мы ходим в магазины, никто не застрахован от болезни. Я уверена, что болезнь протекала без осложнений потому, что ещё в начале пандемии мы всей семьёй пропили противовирусные препараты и витамины. Вообще я против прививок и считаю, что свой иммунитет нужно поддерживать постоянно. Важно заниматься дыхательными практиками, спортом, пересмотреть своё питание и пить витамины», — рекомендует Мария Лисина.

В числе переболевших коронавирусом и, соответственно, прогульщиков оказался и депутат Кирилл Романов.

«В связи с подтверждённым диагнозом COVID-19 находился на изоляции, а потом на лечении, реабилитации в совокупности два с половиной месяца, пропустил заседания думы, в том числе и внеочередные. Кроме того, полностью разделяю мнение председателя думы Вадима Анатольевича Раудштейна о том, что если кто-то из депутатов плохо себя чувствует, то лучше дистанцироваться, не приезжать на думу и подумать о здоровье своих коллег», — сказал Кирилл Романов.

Добавим, что ещё один депутат Нижнетагильской гордумы, худрук драматического театра Игорь Булыгин недавно привился от коронавируса.