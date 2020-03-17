Самый скандальный депутат Нижнего Тагила Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий

Депутат Нижнетагильской гордумы Андрей Обельчак подал заявление о сложении полномочий. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе коллегиального органа, отметив, что заявление было написано вчера, 16 марта. Оно будет рассмотрено на ближайшем очередном заседании гордумы, которое пройдёт 26 марта. О причинах отказа от мандата Обельчак аппарату НТГД не сообщил. По информации АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.

Обельчак был избран в думу 10 сентября 2017 года по избирательному округу № 10 (район Выи) как одномандатник. Это значит, что после его ухода из НТГД необходимо будет провести довыборы по этому же округу.

Андрей Обельчак после ухода с поста мэра Нижнего Тагила Сергея Носова попал в опалу и администрации, и своих же коллег-депутатов. Он «выпил немало крови» у тагильских чиновников, задавая им на заседаниях комиссий и думы множество уточняющих вопросов. Не раз вступал в открытые конфликты с другими народными избранниками. В конечном итоге Обельчак перестал приходить на заседания комиссий и думы.

В прошлом году Обельчак лишился должности директора МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений». До этого он руководил МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС). На новое место перешёл после проигрыша права на кресло спикера гордумы Алексею Пырину, при том что его «продвигал» экс-мэр Сергей Носов. Депутат Леонид Мартюшёв ещё до голосования просил единороссов снять кандидатуру директора НТТС с выборов председателя НТГД. По его словам, ранее в Генпрокуратуру РФ было направлено письмо с просьбой провести доследственную проверку в отношении Андрея Обельчака из-за того, что он якобы нарушал закон во время своей работы на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Обельчак в ответ заявил, что за его действия на НТМК и НТТС ему не стыдно, он ничего не нарушал, претензий к его работе нет. Источник АН «Между строк», близкий к руководству ЕВРАЗ НТМК, утверждает, что бывший директор по финансам и экономике предприятия ушёл с комбината со скандалом.