Скандальный депутат Нижнего Тагила Андрей Обельчак ушёл с поста директора «Центра обслуживания зданий и помещений»  

Директор МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» Андрей Обельчак покинул свой пост. Об увольнении депутата Нижнетагильской гордумы сегодня, 22 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Владислав Пинаев. Вместо Обельчака исполнять обязанности руководителя ЦОЗиП будет Пётр Роговой.

Обельчак перешёл на работу в ЦОЗиП в октябре 2017 года, до этого был директором МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС). На новое место он перешёл после проигрыша права на кресло председателя НТГД.

10 сентября 2017 же года Обельчака избрали депутатом гордумы по одномандатному округу № 10. После отказа от мандата руководителя аппарата администрации Андрея Ленды, считавшегося главным претендентом на пост спикера местного парламента, конференция «Единой России» рекомендовала на эту должность директора НТТС. Однако на заседании думы коалиция депутатов от градообразующих предприятий проигнорировала решение конференции, а спикером был избран директор по персоналу НТМК Алексей Пырин. Депутат Леонид Мартюшёв ещё до голосования просил единороссов снять кандидатуру директора НТТС с выборов председателя гордумы. По его словам, ранее в Генпрокуратуру РФ было направлено письмо с просьбой провести доследственную проверку в отношении Андрея Обельчака из-за того, что он якобы нарушал закон во время своей работы на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Обельчак в ответ заявил, что за его действия на НТМК и НТТС ему не стыдно, он ничего не нарушал, претензий к его работе нет. Источник АН «Между строк», близкий к руководству ЕВРАЗ НТМК, утверждает, что бывший директор по финансам и экономике предприятия ушёл с комбината со скандалом.