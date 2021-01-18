Артисты Нижнетагильского драматического театра привились от COVID-19

Сегодня пять сотрудников драматического театра Нижнего Тагила во главе с худруком Игорем Булыгиным поставили вторую прививку от новой коронавирусной инфекции. Первую дозу «Спутника V» артисты получили 28 декабря.

Как рассказала «Афише МС» руководитель отдела развития театра Елена Боярская, первыми привились от опасного вируса пять человек, а сейчас театр готовит коллективную заявку на вакцинацию артистов и технического персонала. В театре периодически отменяются или переносятся постановки из-за болезней артистов, поэтому здесь уверены: весь коллектив нужно обезопасить как можно раньше.

«Во время и после первой прививки вся наша пятёрка к себе внимательно прислушивалась. У четверых из первой пятёрки пару вечеров поднималась температура до 37,2–37,5, было ощущение слабости, сонливости: днём чувствовали себя хорошо, а к вечеру поднималась небольшая температура. У двоих из пяти в первый час после прививки тоже ощущалась слабость. И это всё из побочных эффектов, что мы ощутили. Все мы чувствуем себя прекрасно, появилось ощущение большей защищённости», — рассказывает Елена Боярская.