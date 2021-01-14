Рассказываем, где и как в Нижнем Тагиле можно записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

В Нижнем Тагиле продолжается кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба мэрии, процедура проводится бесплатно по предварительной записи. Для жителей Дзержинского района телефон для записи: 8 (3435) 38-44-99. Вакцинация осуществляется в поликлинике № 1 на улице Окунева, 30.
Для жителей Тагилстроевского района запись по телефонам: 8 (3435) 21-10-89, 8 (3435) 21-41-16. Процедура проходит в поликлинике № 2 (ул. Металлургов, 2б).
Жителям Ленинского района необходимо записаться через официальный сайт Демидовской больницы или по телефону регистратуры: 8 (3435) 41-97-57. Вакцинация осуществляется в поликлинике на ул. Горошникова, 37.
«После записи с заявителем свяжется специалист и проведёт дополнительный опрос, разъяснит показания и противопоказания к вакцинации, условия её проведения и планируемые даты поступления вакцины в учреждение, при возможности назначит дату и время приёма. Также записаться на вакцинацию можно по единому номеру телефона горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области 122», — поясняют в мэрии.
- 6 января в Нижнем Тагиле стартовал второй этап вакцинации от кронавируса на базе ЦГБ № 4.
- Первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса завезли в Нижний Тагил 15 ноября. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направили в ЦГБ № 4, а вторую часть увезли в Демидовскую городскую больницу.
- 16 ноября в регион доставили ещё 3550 доз вакцины. Так, Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз. Основную часть партии распределят между медучреждениями Екатеринбурга, но также часть отправят в Нижний Тагил и другие города.