Рассказываем, где и как в Нижнем Тагиле можно записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса

В Нижнем Тагиле продолжается кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба мэрии, процедура проводится бесплатно по предварительной записи. Для жителей Дзержинского района телефон для записи: 8 (3435) 38-44-99. Вакцинация осуществляется в поликлинике № 1 на улице Окунева, 30.

Для жителей Тагилстроевского района запись по телефонам: 8 (3435) 21-10-89, 8 (3435) 21-41-16. Процедура проходит в поликлинике № 2 (ул. Металлургов, 2б).

Жителям Ленинского района необходимо записаться через официальный сайт Демидовской больницы или по телефону регистратуры: 8 (3435) 41-97-57. Вакцинация осуществляется в поликлинике на ул. Горошникова, 37.

«После записи с заявителем свяжется специалист и проведёт дополнительный опрос, разъяснит показания и противопоказания к вакцинации, условия её проведения и планируемые даты поступления вакцины в учреждение, при возможности назначит дату и время приёма. Также записаться на вакцинацию можно по единому номеру телефона горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области 122», — поясняют в мэрии.