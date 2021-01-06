В Нижнем Тагиле стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. С 6 по 21 января на базе городской больницы № 4 тагильчанам будут вводить второй компонент вакцины «Спутник V». Как пишет «Тагильский рабочий», пациентов будут приглашать по индивидуальному графику, дата зависит от срока вакцинации первым компонентом. Между этапами должно пройти не менее 21 дня.

Первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса завезли в Нижний Тагил 15 ноября. Всего в город прибыло 220 доз «Спутника V», половину из которых направили в ЦГБ № 4, а вторую часть увезли в Демидовскую городскую больницу.

16 ноября в регион доставили ещё 3550 доз вакцины. Так, Свердловская область получила уже больше 6,5 тысячи доз. Основную часть партии распределят между медучреждениями Екатеринбурга, но также часть отправят в Нижний Тагил и другие города.

Городская больница № 1 уже открыла запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 для жителей Дзержинского района. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, желающим надо позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 8 (3435) 38-44-99 и записаться в лист ожидания.