«Способности принимать 5G или желания голосовать за Путина не почувствовал». Тагильский колумнист привился от коронавируса в ЦГБ №1

Житель Нижнего Тагила Анатолий Чиквин прошёл вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Узнав, что в середине декабря в городе открылась вакцинация от коронавируса, Чиквин позвонил в колл-центр ЦГБ № 1. Об этом колумнист TJ, организатор интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» сообщил в своих соцсетях.

«Я спокойно, с первого раза дозвонился, меня записали, уточнив только, что я именно в Дзержинском районе проживаю. Через несколько дней позвонили и пригласили на определённое время на 22 декабря. Каких-то заминок я не заметил, наоборот, всё оперативно и чётко», — рассказывает Чиквин.

В поликлинике у тагильчанина измерили температуру, попросили заполнить анкету, подписать согласие на медицинское вмешательство. При себе нужно было иметь паспорт и полис ОМС. Врачи объяснили, что одна порция вакцины рассчитана на пять человек, её размораживают только после того, как собрались все записанные добровольцы.

Как рассказывает Анатолий, укол поставили в плечо и попросили посидеть в коридоре полчаса, на всякий случай. Затем всем «испытателям» вакцины выдали справку и пригласили на второй укол 12 января, через 21 день.

«По моим ощущениям, прививка неболезненная. Каких-то новых ощущений типа симптомов ковида, способности принимать 5G или желания голосовать за Путина в первые пару часов не возникло. Я не знаю, почему вакцину некоторые боятся как огня, не силён в толковании суеверий. Думаю, эта боязнь сродни вере во вред 5G-облучения, в чипирование и прочий бред. Такие настроения усиливаются за счёт общего недоверия к государственной системе, но на качество самой вакцины это никак не влияет. Нет ни одного научного исследования, которое говорило бы, что наша вакцина вредна или не действует. У неё, вероятно, могут быть какие-то побочные эффекты, как есть они и у почти всех лекарств. Есть они, вероятно, и у зарубежных аналогов. Причина тут очевидна — мы живём в условиях эпидемии, лекарство нужно немедленно, прямо сегодня, а роскоши ждать 2-3 года нет ни у кого, люди умирают ежедневно», — рассказал Анатолий Чиквин АН «Между строк».