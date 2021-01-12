Бывший спикер гордумы Нижнего Тагила стал главным прогульщиком заседаний в 2020 году

Главными «прогульщиками» заседаний в Нижнетагильской городской думе в 2020 году оказались Роман Гореленко (ЕР), Кирилл Романов (ЛДПР) и Алексей Пырин (ЕР), который ни разу не появился в думских коридорах. С осени 2019 года он возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке, но до сих пор является депутатом НТГД.

В топ прогульщиков вошли также Мария Лисина (ЕР), Олег Перминов (ЕР) и Андрей Обельчак, которые отличились четырьмя прогулами. Последний в конце марта 2020 года досрочно сложил полномочия.

Ещё один депутат и бывший GR-директор УВЗ Андрей Палатов переехал в Первоуральск, однако не отказался от депутатского мандата, прогуляв тем самым три заседания. Также трижды не появился в думе Игорь Базилевич — по данным пресс-службы НТГД, народный избранник в это время находился на больничном. Два раза пропустили заседание Владимир Антонов, Никита Беркутов, Игорь Булыгин, Ирина Бусыгина, Лариса Гизенко, Вячеслав Малых, Владислав Потанин, Вадим Раудштейн, Игорь Темнов и Руслан Юсупов.

По одному прогулу у депутатов Гаджи Абдулова, Дениса Корякина, Михаила Кручинина, Галины Масликовой, Дмитрия Скоропупова. Ещё один пропуск из-за отпуска у новоиспечённого депутата Александра Долгорукова, который получил депутатский мандат по итогам довыборов в сентябре 2020 года.

Всего в 2020 году в гордуме Нижнего Тагила состоялось 14 заседаний. Отличились хорошей посещаемостью без пропусков всего пять народных избранников. Это Николай Атаманкин, Игорь Макаров, Леонид Мартюшёв, Александр Петров и Константин Шведов.