«Как бороться с быдлом, которое считает нормальным выбрасывать мусор в лес?» Блогер Илья Варламов рассказал о свалках в лесах Свердловской области

Сегодня в блоге популярного урбаниста Ильи Варламова появился пост о мусорных свалках в Свердловской области. Варламов опубликовал снимки «живописных» помоек и поругал свердловчан, захламивших красивый уральский лес.

Напомним, популярный блогер побывал на Среднем Урале в начале июля. На экскурсию по территории будущего туристического кластера «Гора Белая» его пригласил гендиректор управляющей компании Леонид Гункевич. По словам Гункевича, особенно впечатлили москвича свалки, которые местные жители копили годами.

Автор сравнивает Урал с лесами Скандинавии. И отмечает, что корень проблемы кроется не в недостаточном финансировании и малом количестве мусорных площадок, а в отношении людей в принципе:

«Некоторые читатели скажут, что в Европе и США я бродил в основном по туристическим маршрутам и сравнение тут неуместно. Но это всё чушь. Любой, кто хоть раз ездил на машине по России, знает, что леса и поля вдоль обочин тут и там завалены мусором, то есть дело не только в местных жителях. В Норвегии, Финляндии, Швеции, Новой Зеландии это просто невообразимо. Если шведу или финну показать свердловский или мурманский лес, он просто не поймёт, что происходит».

В своём посте Илья Варламов замечает, что подобная проблема существует во многих маленьких городках, деревнях и сёлах России. Очень часто до отдалённых территорий просто не доезжает мусоровоз и жители выбрасывают ТБО в ближайший овраг. Но, несмотря на это, блогер винит и самих людей, которые годами мирятся с таким положением дел и не добиваются от властей решения проблемы.

«Самое интересное, что во все эти сёла Свердловской области регулярно приезжают мусоровозы. То есть у деревенских жителей есть возможность выбрасывать мусор не в лес, а в контейнер или кузов мусоровоза, который потом увозит его на свалку. Но они выбрали другой вариант — засирать родную природу. Как бороться с быдлом, которое считает нормальным выбрасывать мусор прямо в лес? Что это? Отсутствие мозгов? Отсутствие культуры? Почему россияне не видят ничего зазорного в том, чтобы гадить вокруг себя? Наверное, нам нужно не только больше урн и контейнерных площадок, но и жёсткое природоохранное законодательство. Да никогда! В Скандинавии вообще вмешательство человека в природу минимально», — пишет блогер.

Добавим, что управляющая компания туркластера «Гора Белая» уделяет серьёзное внимание наведению порядка на территории. Этим летом будет ликвидировано более 35 несанкционированных свалок. Кроме того, управляющая компания обещает оборудовать 54 площадки для сбора ТБО.

Также специалисты планируют проводить с местным населением и туристами ликбезы по сбору мусора, различные экоактивности. А в популярных местах отдыха появятся таблички с социальной рекламой против замусоривания лесов.