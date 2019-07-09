Известный блогер-урбанист Илья Варламов прогулялся по туркластеру «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Популярный блогер и урбанист Илья Варламов в минувшие выходные проехал по территории будущего туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Экскурсию по старым уральским посёлкам и деревням ему провёл гендиректор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич.

«С Варламовым мы объездили всю территорию кластера, всё посмотрели. В ближайшее время он выразит свою позицию в блоге, но думаю, что он был удивлён красотой природы и потенциалом территории. С другой стороны, его поразили многовековые свалки, которые мы показывали ему в лесу. Он ходил и удивлялся, много снимал эти свалки», - рассказал АН «Между строк» Леонид Гункевич.

Напомним, за первый месяц лета на территории туристического кластера было ликвидировано 15 несанкционированных свалок, до конца лета будут почищены ещё 20 свалок и начнётся установка контейнерных площадок в посёлках.

Как рассказал специалист пресс-службы туркластера «Гора Белая» Алексей Белых, Илье Варламову очень понравились вид, открывающийся со смотровой площадки на горе Белая, деревянная архитектура Висима и оленья ферма. Блогеру не только показали живописные места, но и рассказали об их истории.

На Урал известного урбаниста пригласили, чтобы он оценил профессиональный подход проектировщиков в создании туристического кластера и потенциал проекта, который должен быть реализован до 2028 года. До конца июля в блоге на LiveJournal Варламов обещает выложить текст со своими впечатлениями от поездки.

В своих постах Варламов часто сетует на то, что в России плохо развит внутренний туризм: красивых и интересных мест много, но добираться до них сложно и дорого, совсем не развита инфраструктура, нет туалетов, современных гостиниц и качественного сервиса. Проектировщики туркластера под Нижним Тагилом как раз делают акцент на создании комфортной среды. В 15-ти посёлках, включённых в кластер, появятся визит-центры, кафе и рестораны, гостиницы, хостелы, беседки. Будут построены и новые дороги, парковки, станции сотовой связи для устойчивых интернета и мобильной связи даже в самых отдалённых территориях.

Также на ГЛК «Гора Белая» до 2028 года планируется построить 25 новых трасс на горнолыжном комплексе и 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Государственные инвестиции в создание кластера составят 15 млрд рублей. Ожидается, что большую часть средств - 30 млрд рублей – в проект вложат частные инвесторы.