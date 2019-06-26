15 свалок под Нижним Тагилом ликвидировали специалисты управляющей компании туркластера «Гора Белая» 

На территории будущего туристического кластера «Гора Белая» стало на 15 несанкционированных свалок меньше. Из лесов и окрестностей посёлков вывезено более 3,5 тысячи кубометров мусора. В июле работы по приведению территорий в порядок продолжатся: будет ликвидировано ещё более 20 свалок и начнётся установка контейнерных площадок, рассказали АН «Между строк» в управляющей компании туркластера.

В границы будущего кластера входят территории двух муниципальных образований — городского округа Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Управляющая компания туристического кластера плотно взаимодействует с территориальными администрациями по вопросам организации бесперебойного обслуживания контейнерных площадок. В течение лета в сельских территориях будут оборудованы 54 площадки для сбора ТБО — 15 в Уральце и 30 в Висиме. В посёлке Уралец местные жители до недавних пор складировали мусор в овраге неподалёку от пруда. Новые мусорные контейнеры должны решить эту проблему раз и навсегда, считают представители туркластера.

«В развитии туристских территорий ключевое условие — это создание комфортной и эстетичной среды. Важный элемент благоустройства — современная, понятная и бесперебойно работающая система обращения с коммунальными отходами, — говорит генеральный директор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич. — Совместно с администрациями Нижнего Тагила и Горноуральского округа мы формируем и регламентируем это направление. Важно настроить систему координации для выявления и пресечения несанкционированного сброса мусора».

В управляющей компании туркластера обещают следить за поддержанием общего порядка на территориях, несколько раз за сезон вдоль дорог и по линии гостевых маршрутов в посёлках и деревнях косить траву. Также в популярных у туристов местах отдыха появится социальная реклама против замусоривания лесов.

По словам Леонида Гункевича, сегодня изучается нормативно-правовая база для работы с собственниками домов, ведётся анализ жилого фонда. Также специалисты туркластера планируют проводить с местным населением ликбезы по сбору мусора.

«Есть заброшенные дома, есть ветхие, которые нужно сносить, есть дома с покосившимися заборами — и здесь мы совместными усилиями с владельцами можем выровнять, выкрасить, вернуть красоту», — говорит руководитель проекта.

Напомним, туристко-рекреационный кластер «Гора Белая» — первый на Урале туристический проект, инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кластер располагается на территории 2,5 тысячи километров, в него входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 15 сельских населённых пунктов. Проект развития туристического кластера предполагает создание до 2028 года около 200 туристических объектов, а также модернизацию действующих, развитие туристической и социальной инфраструктуры.