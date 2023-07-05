«Он как айсберг, много интересного скрыто от глаз». В Нижнем Тагиле на территории завода-музея археологи нашли элементы индустриальной культуры XVIII-XIX веков (ВИДЕО)

В начале июня команда из шести археологов Уральского центра проектирования и реставрации по заказу музея-заповедника «Горнозаводской Урал» начала раскопки на территории старого Демидовского завода. Специалисты открыли несколько культурных слоёв и сделали много интересных находок, рассказывающих о деятельности завода в XVIII-XIX веках. Журналист АН «Между строк» побывала на месте раскопок.

Полевой этап работы длился неделю, местом для изучения был выбран доменный цех. На его периферии археологи сделали несколько шурфов (выемок грунта разного размера и глубины).

Первый шурф размером 4 на 3 метра расположился в юго-восточной части доменного цеха, в этом месте ранее уже проводились исследования. По словам археологов, это был законсервированный раскоп, сейчас его углубили и благодаря этому смогли увидеть историю 150-летней давности. Здесь обнаружили кирпичный свод и полы находившегося здесь мартеновского цеха. Находки относятся к 60-м — 80-м годам XIX века.

«По нашим предположениям в первом шурфе мы обнаружили воздуходув, связанный с первым мартеновским цехом либо свод канала, который был направлен в цех по гидротехнической системе. То, что мы видим здесь это классно, потому что это настоящая промышленная археология. Обычно мы копаем поселенческие комплексы, а с промышленными объектами дела обстоят сложнее. Не было понятно, как здесь накапливался культурный слой и оказалось, что на территории завода не всегда что-то сносилось, а новые постройки появлялись на основании старых», — рассказывает научный сотрудник Уральского центра проектирования и реставрации Екатерина Трофимова.

Среди находок — шлифовальный камень, фрагменты керамической технической посуды, костыли для крепления рельсов, пуговица от мундира, фаянсовая тарелка, осколки бутылок и кованные гвозди, чугунное пушечное ядро.

Второй шурф на территории доменного цеха располагается рядом с котельной. Здесь специалисты предположительно обнаружили одну из стен цеха XIX века. На дне самого глубокого третьего шурфа глубиной 3,6 метра археологи не ожидали что-либо увидеть, но постепенно в нём стала появляться вода, что в очередной раз подтвердило доводы музейщиков — под землёй проходили каналы.

второй шурф третий шурф

«Мы ходим по нашей истории, по нашему прошлому. Слои XVIII-XIX веков располагаются ниже сантиметров на 30-40 от поверхности той, на которой мы находимся сейчас. Впоследствии этот горизонт, на котором мы сейчас стоим, для будущих поколений тоже станет слоем прошлого», — говорит научный сотрудник Уральского центра проектирования и реставрации Екатерина Булакова.

Специалисты полностью погрузились в контекст и заинтересовались другими постройками на территории завода. Так, у плотины, они обратили внимание, что даже по одной стене можно увидеть, как здание менялось с веками.

«Мы здесь пониманием, что сохраняется. Завод сегодня воспринимается через постройки 1930-х годов, однако он как айсберг, и то, что под ним находится не менее интересно и не менее репрезентативно для научной деятельности и для экскурсий. И самое главное, что это сохранилось», — отмечает Екатерина Трофимова.

Четвёртый, последний шурф, оказался для научных сотрудников загадочным.



четвёртый шурф



«Каждый из шурфов показал нам какой-то кусочек истории, но один остаётся загадкой. Это шурф внутри доменного цеха, где мы не ожидали найти культурный слой, так как в 30-х годах XX века там были поставлены кауперы (доменные воздухонагреватели. — Прим. ред.) , однако он сохранился даже там», — делится Екатерина Булакова.

Внутри Доменного цеха обнаружили основание одного из кауперов, оно сложено из рваного камня, а также фундамент более ранней постройки из кирпича, вероятно, XIX века.

«Мы были готовы к тому, что это завод, который бесперебойно работал с 1725 по 1987 годы, с демидовских времен и до наших дней, однако были уверены, что из-за производственных процессов здесь всё сносилось и найти хоть что-то почти невозможно. Но в процессе работ мы увидели, что, несмотря на перестройки, перепланировки, с завода ничего не исчезало бесследно, а культурные напластования перемежаются со слоями сноса. Это довольно специфический объект, который требовал от нас особого внимания и аккуратности», — отмечают научные сотрудники.

Помимо исследований на территории завода были проведены разведочные работы на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», а именно у здания историко-краеведческого музея на проспекте Ленина, 1. Здесь исследователям потребовалось заложить 7 шурфов, чтобы выяснить, сохранились ли следы культурного слоя на внутренней площади ансамбля.

«Поселенческие памятники Нового времени в городах — это, чаще всего, пространства усадеб, придомовой территории, это достаточно насыщенные находками слои, в которых хорошо сохраняются фундаменты надворных построек, погреба, кессоны, хозяйственные ямы. Другое дело — общественные пространства, где слой накопления может быть довольно тонким, практически без находок. Однако уловить сохранившийся культурный слой на Ленина, 1 нам удалось», — поделились археологи.

В одном из шурфов под дёрном было обнаружено мощение из шлаковой брусчатки, которой мостили улицы Нижнего Тагила в 1930-х годах. Вскрытие этой брусчатки показало наличие культурного слоя, датируемого XIX — началом XX веков. Также на этой территории были обнаружены фрагменты керамической посуды, фаянсовых и стеклянных изделий. Кроме того, в юго-западном склоне удалось зафиксировать остатки фундамента каменной постройки

«Сейчас мы подали документы в Управление государственной охраны объектов культурного наследия, они должны включить эти раскопы в список выявленных объектов, и в дальнейшем любое строительство на территории завода может быть осложнено необходимостью дополнительных археологических раскопок», — говорят специалисты.

Научные сотрудники центра проектирования и реставрации считают, что в местах исследования интересно сделать музеефикацию и включить эти шурфы в экскурсионный маршрут. Все предметы, найденные в ходе раскопок, попадут в коллекцию музея-заповедника «Горнозаводской Урал».