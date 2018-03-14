Кадыров поддержал обвинённого в домогательствах депутата Слуцкого

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Twitter о том, что поддерживает депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах к журналисткам. По его словам, обвинения в домогательствах в адрес Слуцкого — «полный бред».

«Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства — полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», — написал Кадыров.

Напомним, о домогательствах Слуцкого на условиях анонимности рассказали три журналистки. Позже две из них — продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова — открыто обвинили депутата в домогательствах и направили жалобы в комиссию Госдумы по этике. Кроме того, о домогательствах со стороны депутата рассказала заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе.

Сам Слуцкий сначала отвергал выдвинутые против него обвинения, затем извинился перед теми, кому «вольно или невольно причинил любые переживания».

8 марта у Госдумы прошли одиночные пикеты против депутата. Через несколько дней у здания нижней палаты парламента состоялась акция в поддержку Слуцкого.