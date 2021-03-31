К юбилею Нижнего Тагила выпустят уникальную почтовую марку

В 2022 году, к 300-летию Нижнего Тагила, Почта России и администрация города организуют выпуск юбилейных почтовых марок с изображением одной из достопримечательностей города. Это первый выпуск, посвящённый именно Нижнему Тагилу.

Также планируется выпуск юбилейных конвертов и открыток. По мнению директора макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрия Киселёва, юбилейная почтовая продукция сможет в необычной форме рассказать о Нижнем Тагиле всей стране или даже за её пределами.

«Очень приятно, что к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет выпущена почтовая марка. Такой подарок город получает впервые. Это подчёркивает значимость даты в масштабах страны. Вместе с Почтой России у нас есть планы по выпуску другой почтовой продукции. И, я думаю, обязательно привлечём к этому процессу тагильчан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

В последний раз конверт, посвящённый городу, выпускался 12 лет назад. Выпуск маркированного конверта в 2008 году был посвящён 200-летию нижнетагильской почты.