К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли утром 7 мая с обыском в квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщил в своём телеграм-канале сам Воронцов.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он.

Ранее, 14 апреля, у Воронцова уже проводился обыск в связи с уголовным делом о фейках про коронавирус, по которому он проходил свидетелем.

По данным следствия, 2 апреля на стене паблика в соцсети «ВКонтакте» «неустановленным лицом» от имени пользователя «Владимир Воронцов» было размещено сообщение о том, что «курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку». Вместе с тем, по данным следствия, в «указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало».

«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. Паблики «Омбудсмена полиции» есть во «ВКонтакте», в Instagram, телеграме и на YuoTube.