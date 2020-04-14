Обыски у администратора паблика «Омбудсмен полиции» связаны с уголовным делом о фейке

Обыски, который проходят у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, вероятно, связаны с уголовным делом, возбуждённым управлением СКР по Санкт-Петербургу по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 2 апреля на стене паблика в соцсети «ВКонтакте» «неустановленным лицом» от имени пользователя «Владимир Воронцов» было размещено сообщение о том, что «курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку». Вместе с тем, по данным следствия, в «указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении СК.

Сам Воронцов сегодня утром сообщил о том, что к нему пришли с обысками и пытаются вскрыть дверь.

На прошлой неделе провластный телеканал RT утверждал, что в отношении Воронцова возбудили административное дело о «фейк-ньюс» из-за публикации в его паблике ложных сообщений про коронавирус (часть 9 статьи 13.15 КоАП). Телеканал опубликовал фотографию отделения полиции. В этом отделении юристу «Правозащиты Открытки» Анастасии Бураковой ответили, что ничего не знают о деле против Воронцова. Сам Владимир Воронцов заявлял, что ни представители прокуратуры, ни полиции не связывались с ним в связи с якобы возбужденным делом.