К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в своём телеграм-канале, что рано утром 14 апреля к нему пришли с обыском.

«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал Воронцов.

Других подробностей происходящего пока нет.

В начале апреля телеканал RT утверждал, что в отношении Воронцова возбудили административное дело о «фейк-ньюс» из-за публикации в его паблике ложных сообщений про коронавирус (часть 9 статьи 13.15 КоАП).

«Из материалов публикации, по данным прокуратуры, следует, что "в институте ФСБ России г. Санкт-Петербург 70% заболевших коронавирусной инфекцией". В связи с этим в институт был направлен прокуратурой запрос о том, соответствует ли эта информация действительности. По факту публикации недостоверной информации было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Владимира Воронцова, который значится администратором паблика в соцсети "ВКонтакте"», — говорилось в сюжете RT.

Телеканал опубликовал фотографию отделения полиции. В этом отделении юристу «Правозащиты Открытки» Анастасии Бураковой ответили, что ничего не знают о деле против Воронцова. Сам Владимир Воронцов заявлял, что ни представители прокуратуры, ни полиции не связывались с ним в связи с якобы возбуждённым делом.