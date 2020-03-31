«Известия»: Полиция будет сопровождать до дома нарушивших карантин россиян

В Москве и Подмосковье сотрудники полиции (включая пешие и автомобильные патрули) начнут сопровождать до дома граждан, нарушивших режим самоизоляции, пишут «Известия».

Силовики будут патрулировать вокзалы, станции метро, детские и спортивные площадки, дворовые территории, а также скверы, бульвары, улицы и другие общественные пространства. По словам депутата Мосгордумы Сергея Севостьянова, если полицейские обнаружат на улицах группу из двух и более человек, то они проинформируют людей об указе, запрещающем покидать места проживания.

«Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства», — пояснил депутат.

В случае отказа полицейские составят протокол по статье 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль»). Гражданам грозит штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на 2–4 тысячи рублей.

Напомним, в 27 регионах России введён режим самоизоляции. Покидать квартиру можно только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, также можно выносить мусор и гулять с домашними животными.

Правительство 30 марта одобрило введение штрафов за нарушение режима карантина: для физических лиц штраф будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 300 тысяч. Если правонарушение совершит должностное или юридическое лицо — от 50 до 150 тысяч рублей при первичном нарушении правил карантина, при повторном — до 500 тысяч рублей.

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