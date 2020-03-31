В 27 регионах России введён режим самоизоляции

В 27 регионах России объявлен домашний режим самоизоляции из-за коронавируса, пишет Znak.com.

Первыми о введении режима самоизоляции 29 марта объявили власти Москвы и Подмосковья, на следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал все остальные субъекты ввести аналогичные меры.

По данным портала стопкоронавирус.рф на утро 31 марта, режим самоизоляции введён в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Ростовской областях, Адыгее, Марий Эл, Республике Коми, Татарстане, Чечне, Чувашии и Якутии.

Во время карантина всем жителям запрещается покидать свои дома за исключением неотложных поводов — похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы. Кроме того, вводится режим социальной дистанции — нужно держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси. В некоторых регионах определённая социальная дистанция прописана для помещений.

Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля включительно нерабочей. Граждан попросили в течение этих дней оставаться дома. Отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. По всей стране должны прекратить работу учреждения общепита, сферы услуг и отдыха, а также объекты торговли. По последним данным, в России официально подтверждено 1836 случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».