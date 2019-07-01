Изменились правила выдачи россиянам микрозаймов

Центробанк разработал правила выдачи микрокредитов на территории России. С 1 июля они вступили в силу.

С сегодняшнего дня ежедневная процентная ставка не может превышать 1%. Также теперь максимальный размер выплат заёмщика не должен превышать сумму займа более чем в два раза. Как утверждают финансовые эксперты РБК, популярные в России займы до зарплаты теперь будут нерентабельными.

Однако, как отмечают аналитики, из-за нищеты уровень закредитованности россиян не снизится даже после ужесточения требований со стороны ЦБ.