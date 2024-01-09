Избили и плюнули в лицо. В Североуральске из-за снежной кучи произошёл конфликт женщины и экс-подрядчика мэрии

В Североуральске 7 января произошёл странный конфликт местной жительницы и экс-подрядчика, ответственного за уборку снега. Незадолго до этого, во время пятничной уборки, коммунальщики нагребли огромную снежную гору перед домом 49-летней Татьяны на улице Лазо. Женщина пыталась добиться от чиновников уборки, однако, не преуспев в этом, решила привлечь внимание к проблеме оригинальным способом и воткнула в снежную кучу таблички с обращениями к мэру Светлане Мироновой и подрядчику в лице директора ООО «Сибирьэкострой» Селимхана Зекераева. Кучу в итоге убрали, но Зекераев, у которого за пару недель до этого закончился контракт, остался недоволен упоминанием своей фамилии и отправился к Татьяне за извинениями. Встреча не задалась, и, как утверждает женщина, Зекераев побил её, а его сын, присутствовавший во время перепалки, даже плюнул ей в лицо.



О том, что за уборку снега в районе, где проживает Татьяна, отвечает ООО «Сибирьэкострой», ей сообщили в ЕДДС Североуральска. Диспетчер дал женщине номер компании, однако трубку в течение двух дней так никто и не взял. В Службе заказчика городского хозяйства Североуральска никаких действий по уборке территории тоже не предприняли, сославшись на ответственность подрядчика.



После публикации фотографий с плакатами в течение получаса с Татьяной связался управляющий северным округом Александр Вервейн, вскоре на место приехал тракторист и быстро устранил снежную гору. Спустя ещё какое-то время на место вместе с сыном приехал и Зекераев, который потребовал от женщины опровержения.



По словам Татьяны, Зекераевы стали ругаться матом и обозвали её, младший из мужчин плюнул ей в лицо, а Селим схватил её за волосы и стал вдавливать в снег, отчего женщина начала задыхаться. Через какое-то время он ослабил хватку и начал покидать место конфликта, но напоследок пнул женщину по колену. После ухода обидчиков пострадавшая тут же вызвала полицию.



После приезда правоохранителей Татьяна направилась в медучреждение, где у неё диагностировали ушиб и растяжение коленного сустава. Зекераев по факту случившегося пояснил журналистам, что конфликт действительно был, но женщину никто не трогал. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что с 20 декабря 2023 года уборкой снега по новому контракту занимается другая компания. Тем не менее накануне, 8 декабря, Татьяна по факту случившегося уже давала показания в СК. В пресс-службе ведомства подтвердили, что по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Параллельно в полиции Североуральска было возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).