Из-за накопившихся долгов «Тагил-ТВ» будет возмещать миллионный ущерб бюджету города до конца 2019 года  

Директор МАУ «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев обещал депутатам думской комиссии по информационной политике возместить ущерб бюджету города до конца 2019 года. Сегодня на заседании комиссии председатель Счётной палаты Нижнего Тагила Валерий Платунов озвучил итоги проверки расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества телекомпанией в 2017 году и первом полугодии 2018 года. В деятельности канала было выявлено более десяти нарушений и недостатков. В частности, Счётная палата установила, что «Тагил-ТВ» направлял средства субсидии, которая выделялась на выполнение муниципального задания, на иные цели, не предусмотренные соглашением. Работники муниципального телевидения получали «надбавки за сложность, напряжённость и специальный режим работы, не предусмотренные премиальным положением». Платунов потребовал от руководства учреждения вернуть в бюджет города 1,15 млн рублей.

«Большинство замечаний будет устранено весной 2019 года, — доложил депутатам Владимир Путинцев. — Мероприятия по возврату бюджетных средств будут осуществлены до конца этого года. Я очень хотел бы составить график [возвращения средств в бюджет], и мне тоже хотелось бы понимать, каким образом мы будем их возвращать. Самая главная проблема — это долги, которые были накоплены предприятием до 2018 года, эти суммы по отношению к бюджету “Тагил-ТВ” серьёзные. Они тащат вниз, поэтому я не могу пока сделать график выплат платежей. Но я понимаю, что до конца года эти деньги надо вернуть. Эти деньги будут выплачены из внебюджетной деятельности, то есть приносящей доход».

Председатель думской комиссии по самоуправлению Вадим Раудштейн отметил, что по итогам проверки Счётной палаты к Путинцеву было применено взыскание дисциплинарного характера. При этом оснований для мер прокурорского реагирования выявлено не было.

Напомним, в ноябре МАУ «Тагил-ТВ» удалось выпросить у депутатов дополнительно 2,5 млн рублей — в связи с «уточнением муниципального заказа». При этом ранее Счётная палата и многие народные избранники неоднократно называли увеличение финансирования муниципального телевидения необоснованной и неэффективной тратой бюджетных средств. Депутат Владислав Потанин, направивший свой «депутатский миллион» именно «Тагил-ТВ», напротив, защищал местное ТВ. Он отмечал, что в этом году формат программ серьёзно изменился, но полностью перезапустить всю работу каналу удастся лишь при дополнительном финансировании.

Ранее, в июле, телеканал «Тагил-ТВ» уже просил депутатов выделить из бюджета дополнительные деньги, тогда сумма составляла более трёх миллионов рублей. Против корректировки выступили Счётная палата, прокуратура и большая часть депутатов НТГД. Ещё ранее, в феврале, народные избранники отказали учреждению в выделении миллиона рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату. Председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил, что деньги на выполнение муниципального задания в 2018 году администрация города выделила в полном объёме, а кредиторская задолженность образовалась к концу 2017 года по виду деятельности «собственные доходы учреждения» (от рекламной деятельности).

Бывший худрук ДК «Юбилейный» Владимир Путинцев был назначен директором МАУ «Тагил-ТВ» в конце 2017 года. Он сменил Александра Соловьёва, который покинул свой пост после того, как экс-мэр Сергей Носов объявил Соловьёву выговор по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального телеканала.