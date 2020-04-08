Из-за коронавируса предприятия в России начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю

В России компании из-за кризиса на фоне коронавируса начали переводить своих сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю, пишут «Ведомости».

«На четырёхдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания "Сибур". В её штате более 23 тысяч человек», — пишет издание.

Также на четырёхдневку перешли РЖД и метрополитен в Екатеринбурге. Отмечается, что при помощи сокращённой рабочей недели работодатели хотят избежать массовых увольнений. По словам партнёра компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, сокращённая рабочая неделя эквивалентна сокращению штата на 20%. При этом он уверен, что изменение графика будет распространяться только на обслуживающий и офисный персонал. А адвокат Ксения Михайличенко заявила, что для введения сокращённой недели нужно подписывать с сотрудниками дополнительные соглашения либо работников нужно предупреждать об изменении графика за два месяца.

Впервые о четырёхдневке для россиян в 2019 году заговорил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что такая инициатива требует детального рассмотрения — по её словам, сокращённая рабочая неделя могла быть возможной при условии, если граждане будут вести здоровый образ жизни.

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