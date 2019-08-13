В Госдуме поддержали введение четырёхдневной рабочей недели

Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырёх дней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Инициативу о введении четырёхдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьёй, потратить на самообразование или заботу о своём здоровье, например пройти диспансеризацию», — заявил Исаев.

Парламентарий отдельно отметил, что при сокращении рабочей недели необходимо сохранить существующий уровень зарплаты.

При этом в Министерстве труда заявили, что работодатели уже сейчас могут вводить на предприятиях сокращённую рабочую неделю, так как это не противоречит действующему законодательству РФ.



«Действующим Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнёрства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — рассказали ТАСС в Минтруде.

Ранее идею о введении четырёхдневной рабочей недели предложила Федерация независимых профсоюзов России. По их мнению, «ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности».